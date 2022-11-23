Demir fiyatlarında düşüş sürüyor

Çin'de demir cevheri fiyatları artan corona virüs vakaları nedeniyle kayıplarını artırdı.



Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 0,4 gerileyerek ton başına 732,5 yuandan (102,44 dolar) kapandı.



Singapur emtia borsasında işlem gören aralık teslimatlı demir cevheri vadeli kontratları yüzde 1,7 yükselerek ton başına 95,05 dolara çıktı.



Beijing dün park ve müzeler gibi kamuya açık alanları kapatırken, Shanghai da kente giriş yapma kurallarını sıkılaştırdı. Vakalardaki artış, ekonominin yavaşlayacağı endişelerini kuvvetlendirdi.



Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 0,1 yükselirken, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 0,1 geriledi.



Paslanmaz çelik yüzde 0,2 geriledi.



Dalian kok kömürü yüzde 0,9, kok vadeli fiyatları yüzde 0,3 yükseldi.



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