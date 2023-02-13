Depremlerin mali hasarı | TÜRKONFED: Mali kaybın 84,1 milyar dolar olması bekleniyor

10 ili etkileyen depremin maddi hasarına ilişkin ilk rapor hazırlandı.



Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, ekonominin 84 milyar doları aşan bir mali hasar yaşayacağı tahmininde bulundu..



TÜRKONFED raporuna göre, mali hasarın 70,7 milyar doları konut zararı, 10,4 milyar doları milli gelir kaybı ve 2,9 milyar doları iş gücü kaybından kaynaklanacak.



Raporda Marmara depreminin 1999 yılı dolar kuruyla 17,1 milyar dolar zarar yarattığı hatırlatıldı.

1 MİLYON KONUT HASARLI

Deprem bölgesinde 3 milyona yakın konut bulunuyor. Bu konutların 1 milyonu aşkını hasarlı.

Hasarlı konutların yerine yaşam alanları kurulması halinde kabaca 1 milyon konteyner eve ihtiyaç olacak.

Ancak Türkiye’nin aylık konteyner ev üretimi 30 bin kadar. İş dünyasının bu rakamı artırmak için çalışacağı dile getiriliyor.



BÜTÇE AÇIĞININ 1 TRİLYON LİRANIN ÜZERİNE ÇIKMASI BEKLENİYOR

TÜRKONFED, bütçe açığının 2023'te en az 1 trilyon liranın üzerine çıkmasının beklenebileceğini aktardı.

10 ilin ihracatının liman altyapısının bozulmasının da etisiyle 15 milyar dolar düzeyinin altına düşebileceği tahmin edildi.

Kimi bölgelerde altyapıların yeniden inşaasının gerektiği vurgulanırken, elektrik dağıtım şebekesinin de bazı yerlerde yok olma düzeyinde zarar gördüğü hatırlatıldı.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu'ndan da bir değerlendirme var.

IMF İcra Direktörü Ekonomist Mahmud Mohieldin, Türkiye'nin milli geliri üzerindeki deprem etkisinin 1999'daki kadar olmasının muhtemel olmadığını ifade etti.

Mohieldin, önümüzdeki birkaç aydaki ilk etkinin ardından, yeniden inşaya yönelik harcamaların artacağını dile getirdi.