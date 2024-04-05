Dış Ticaret Beklenti Anketi yayımlandı

Bakanlık, yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.



Buna göre, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 18,4 puan arttı. Yılın ilk çeyreğinde 104,9 olan endeks, ikinci çeyrekte 123,3 seviyesine çıktı.



Endeks geçen yılın aynı dönemine göre 18 puan artış gösterdi.



Söz konusu endeksi gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi ve şu anda kayıtlı sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkiledi.



İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ



Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 10,1 puan azalarak 104,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 2,2 puan yükseldi.



İthalat beklenti endeksini, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış yönünde etkiledi.

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