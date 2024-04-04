Dış ticaret açığı martta 7,5 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, mart ayı ihracat rakamı, ocak ve şubat aylarını geride bırakarak aylık artışını sürdürdü.



Mart ayında 22 milyar 578 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde ithalat 30 milyar 95 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 10 düşüşle 7 milyar 517 milyon dolara geriledi.



Ocak ayında 20 milyar dolar, şubat ayında 21,1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleşmişti.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2023 yılı mart ayına kıyasla yüzde 4,1 oranında bir gerilemenin olduğu ancak tarihsel olarak en yüksek üçüncü mart ayı ihracat rakamının gerçekleştiği belirtildi. Yıllık bazdaki gerilemenin en önemli nedeninin takvim etkisi olduğu ifade edildi.