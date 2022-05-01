Doğalgazda mayıs tarifesi değişmedi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde mayıs ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.



Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 2 bin 511 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 9 bin 450 lira oldu.



Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğal gazın fiyatı da sabit kalarak 10 bin 750 olarak belirlendi.



Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

NİSAN AYINDA ZAM GELMİŞTİ

Nisan ayında konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 44.30 elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgaza yüzde 50 zam yapılmıştı.