Dolar bugün ne kadar? (22 Şubat 2024 dolar kuru fiyatları)

Dolar/TL kademeli yükselişini sürdürürken, Türkiye'de gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.



Dolar/TL, yeni güne 31,03 ile tarihi zirvesinde başladı. Aynı dakikalar euro/TL, 33,70 seviyesinde el değiştirdi.



Piyasalar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi beklemeye geçti. TCMB'nin faizi yüzde 45 seviyesinde sabit bırakması öngörülüyor.

Para Politikası Kurulu (PPK) metninde bankanın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin ipuçlarını arayacak.



TCMB, yılın ilk enflasyonda raporunda, politika faizinin dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyinde olduğu, faiz indirimi konuşmak için ise "erken" olduğu mesajı vermişti.



Yabancı uzmanlar, yatırımcıların sıkı para politikasının devam edeceğine dair güvence arayabileceklerini kaydetti.



Yurt dışı piyasalarda öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuru verileri takip edilecek.