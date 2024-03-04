Dolar bugün ne kadar? (4 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Merkez Bankası, enflasyon eğiliminde bozulma görmesi halinda daha fazla sıkılaştırma yapacağının sinyalini vermişti. Banka, şubat ayında politika faizini yüzde 45'te sabit tutmuştu.



TCMB, yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 73 ile zirve yapacağını, yıl sonunda ise yüzde 36'ya gerileyeceğini öngörüyor.



Türk Lirası'nın değer kaybı yılbaşından bu yana yüzde 6'ya yaklaştı.



Bu hafta küresel piyasaların ana gündemini faiz oluşturacak. Önde gelen merkez bankası yetkililerinden gelecek faiz açıklamaları takip edilecek. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell tarafından çarşamba ve perşembe günlerinde ABD Temsilciler Meclisi'ne konuşacak.



Çarşamba günü Kanada, perşembe ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıklayacak.