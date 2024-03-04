Dolar bugün ne kadar? (4 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Dolar ve euronun düzenli yükselişi haftanın ilk işlem gününde de devam etti.
Dolar/TL, yeni haftaya 31,40 ile zirve seviyesinde başladı. Aynı dakikalarda Euro/TL, 34,09 seviyesinde el değiştirdi. Dolar/TL, geçen haftayı 31,38 civarında tamamlamıştı.
Türkiye'de haftanın en önemli verisi şubat ayı enflasyonu olacak. Enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da belli olacak. Aylık enflasyonun yüzde 4 artacağı tahmin ediliyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 66,30'a çıkması öngörülüyor.
Veriler TCMB'nin para politikasındaki sıkılaştırmayı dayandırdığı enflasyonla mücadele ve enflasyonun ana eğilimi konusunda fikir verecek.
Merkez Bankası, enflasyon eğiliminde bozulma görmesi halinda daha fazla sıkılaştırma yapacağının sinyalini vermişti. Banka, şubat ayında politika faizini yüzde 45'te sabit tutmuştu.
TCMB, yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 73 ile zirve yapacağını, yıl sonunda ise yüzde 36'ya gerileyeceğini öngörüyor.
Türk Lirası'nın değer kaybı yılbaşından bu yana yüzde 6'ya yaklaştı.
Bu hafta küresel piyasaların ana gündemini faiz oluşturacak. Önde gelen merkez bankası yetkililerinden gelecek faiz açıklamaları takip edilecek. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell tarafından çarşamba ve perşembe günlerinde ABD Temsilciler Meclisi'ne konuşacak.
Çarşamba günü Kanada, perşembe ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıklayacak.
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