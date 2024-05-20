Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları artan yabancı ilgisinin etkisiyle yatay seyrini sürdürüyor.



Dolar/TL, bugün 32,21 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 35,07 civarında alıcı buluyor.



Bugün piyasalarda Hazine ihalesi, nisan ayı merkezi yönetim borç stoku ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine toplantısı izlenecek.



Nisan ayında dolar karşısında sınırlı kazanç elde eden Dolar/TL, mayıs ayında şu ana kadar yatay bir seyir izledi.



GÖZLER FAİZ KARARINDA



Bu hafta öne çıkacak iç gündem maddelerinden biri de Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı olacak.



Beklentiler Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı yönünde.



YABANCI TAHVİLE YÖNELDİ



Yerel seçim sonrası artan yabancı girişleri son dönemde en çok TL tahvile yönelmeye başladı. Bu kapsamda Hazine'nin bu hafta gerçekleştireceği beş borçlanma ihalesi yakından takip edilecek.



Hazine, mayıs ayında 146,1 milyar TL iç borç servisine karşılık 140,7 milyar TL'si piyasadan 210,4 milyar TL iç borçlanma hedefledi.



Ay başında gerçekleştirileni iki ve dokuz yıllık gösterge başta olmak üzere Hazine ihalelerine ilgi yüksekti.



REKOR REZERV BİRİKİMİ



Yurtdışında yerleşik kişilerin sahip oldukları devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 10 Mayıs haftasında 2.8 milyar dolar arttı.



Bankacılar, 10 Mayıs haftasındaki giriş öncesi yabancı yatırımcının elinde tuttuğu TL tahvilin sadece 4 milyar dolar olduğuna dikkat çekerken; bu kapsamda bir haftada 2.8 milyar dolarlık girişin oldukça kuvvetli olduğuna dikkat çekiyorlar.



TCMB verileri ise Merkez Bankası'nın yerel seçimi takip eden 1,5 ayda 42 milyar dolar ile rekor bir hızda rezerv birikimi yaptığını gösterdi.