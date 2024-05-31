Döviz dönüşümlü KKM stoku 73 milyar doların altında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Temmuz 2023'te 97 milyar dolar ile zirveyi gören KKM stoku, 2023 sonunda 86,2 milyar dolar oldu.

TCMB, ilk kez kur korumalı mevduatlarla ilgili aylık stok bakiyesini yayımladı. Döviz veya altından dönüşen KKM tutarı yılın ilk dört ayında 13,8 milyar dolar azaldı.



KKM'nin bireysel ve tüzel kırılımına bakıldığında nisan ayında bireysel KKM stoku 0,5 milyar dolar düşüşle 51,4 milyar dolar, tüzel KKM stoku 0,9 milyar dolar düşüşle 21,3 milyar dolar oldu.



TL cinsi KKM stoku ise nisanda bir önceki aya göre 33,7 milyar lira düşüşle 65,1 milyar lira oldu.



Verilere göre TL KKM stoku 1.06 trilyon lira ile Ağustos 2023'te zirve yaptı. 2023 yılını ise 282,5 milyar lira ile kapattı.