Bakan Nebati: 241 milyar TL'yi aşan vergi gelirinden vazgeçiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılı Merkezi Yönetim Ek Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri kapsamında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu oturumuna katıldı.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Nebati yaptığı açıklamada, "Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Nebati şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile Cumhuriyetimizin 100. yılındaki hedefimiz yeni rekorlar kırarak 300 milyar dolarları aşan ihracata ulaşmaktır. Ülkemizde üretim, ihracat ve yatırımlar, küresel ve bölgesel tüm olumsuz gelişmelere rağmen artışını güçlü bir şekilde sürdürürken istihdam piyasasındaki olumlu görünüm de devam etmektedir."

2022 yılı Merkezi Yönetim Ek Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi değerli Milletvekilleri ile Gazi Meclisimizdeyiz. pic.twitter.com/1C7YU3CVSP — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) June 23, 2022

Enflasyonla mücadele çalışmalarına da değinen Bakan Nebati, "Başta döviz kuru olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir ve enflasyon beklentilerindeki yükseliş fiyatlama davranışlarını ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemekte.

90'lı yıllarda kronik bir sorun haline gelen enflasyonu iktidara geldiğimiz andan itibaren uyguladığımız ihtiyatlı politikalarla düşürdüğümüz gibi tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz" diye konuştu.