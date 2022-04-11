Cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Türkiye'de cari denge şubat ayında da artan enerji maliyetlerinin etkisiyle açık verdi. Böylelikle cari dengede aylık açık serisi dördüncü aya girdi.

Verilere göre, cari işlemler açığı şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 707 milyon dolar artarak 5 milyar 154 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3 milyar 902 milyon dolar artarak 6 milyar 3 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.



Geçen yılın şubat ayında 624 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 167 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 874 milyon dolar artarak 1 milyar 608 milyon dolara yükseldi.



Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 737 milyon dolar artışla 1 milyar 235 milyon dolara ulaştı. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar ise aynı dönemde 387 milyon dolar azalarak 821 milyon dolar oldu.



İkincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 66 milyon dolar azalarak 62 milyon dolar olarak gerçekleşti.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 5 milyar 680 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.



Öte yandan, ocak ayına ilişkin cari işlemler açığı 7 milyar 112 milyon dolardan 6 milyar 982 milyon dolara revize edildi.



Buna göre, şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 4 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 765 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.



Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, şubatta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 228 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 573 milyon dolarlık net satış yaptı.



Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 551 milyon dolar geri ödeme, genel hükümet ise 1 milyar dolar net kullanım gerçekleştirdi.



Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları şubatta 2 milyar 180 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 495 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 981 milyon dolar olmak üzere toplam net 2 milyar 476 milyon dolar arttı.



Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar ve genel hükümet sırasıyla 911 milyon dolar ve 174 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 244 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.



Resmi rezervler şubat ayında net 2 milyar 218 milyon dolar azaldı.