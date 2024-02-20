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Dolar bugün ne kadar? (20 Şubat 2024 dolar kuru fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar/TL yeni güne 30,88, euro/TL 33,25 civarında başladı.

Dolar bugün ne kadar? (20 Şubat 2024 dolar kuru fiyatları)

/TL kademeli yükselişine devam ediyor.

Dolar/TL, yeni güne 30,88 ile tarihi zirvesinde güne başladı. Aynı dakikalar /TL, 33,28 seviyesinde el değiştirdi.

İç piyasada bugün Hazine şubat ayı iç borçlanma programı izlenecek. Şubat ayında 250,2 milyar TL iç borçlanma hedefleyen Hazine bu öngörüsünün 110 milyar TL'sini tamamladı.

Hazine bugün iki ve beş yıl vadeli toplam dört borçlanma ile aylık programını tamamlayacak. Ocak ay merkezi yönetim borç stoku verisi ve yayımlanacak

Türk Lirası, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 4,4 oldu.

Kredi kartı faizleri artacak mı?

Kredi kartı faizleri artacak mı?

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FAİZİN SABİT TUTULMASI BEKLENİYOR

Piyasalar, perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı odaklandı. TCMB'nin faizi yüzde 45 seviyesinde sabit bırakması öngörülüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 civarında seyrediyor.

Piyasalar, PPK metninde bankanın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin ipuçlarını arayacak.

TCMB, yılın ilk enflasyonda raporunda, politika faizinin dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyinde olduğu, faiz indirimi konuşmak için ise "erken" olduğu mesajı vermişti.

Dış piyasalarda Avrupa ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı tutanakları öne çıkan gündem maddeleri.

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