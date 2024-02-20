Dolar bugün ne kadar? (20 Şubat 2024 dolar kuru fiyatları)

Dolar/TL kademeli yükselişine devam ediyor.



Dolar/TL, yeni güne 30,88 ile tarihi zirvesinde güne başladı. Aynı dakikalar euro/TL, 33,28 seviyesinde el değiştirdi.



İç piyasada bugün Hazine şubat ayı iç borçlanma programı izlenecek. Şubat ayında 250,2 milyar TL iç borçlanma hedefleyen Hazine bu öngörüsünün 110 milyar TL'sini tamamladı.

Hazine bugün iki ve beş yıl vadeli toplam dört borçlanma ile aylık programını tamamlayacak. Ocak ay merkezi yönetim borç stoku verisi ve yayımlanacak



Türk Lirası, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 4,4 oldu.

