Dolar bugün ne kadar? (27 Şubat 2024 dolar kuru fiyatları)

Dolar/TL'nin kademeli yükselişi yeni günde de devam etti.



Dolar/TL, yeni güne 31,13 ile zirvede başladı. Aynı dakikalar euro/TL, 33,79 seviyesinde el değiştirdi.



Bugün iç veri gündeminde Şubat ayı ekonomik güven endeksi ile Ocak ayı nihai dış ticaret istatistikleri yer alıyor. Ayrıca ekonomi yönetiminin yurtdışı temasları da takip edilecek.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün başlayan İngiltere ziyaretinde bugün Türk iş dünyası ve yatırımcılarla buluşacak. İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ve EBRD Başkanı Renaud Basso ile görüşecek olan Yılmaz, Londra Borsası'nda yatırımcılara hitap edecek.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak için bugün Brezilya'ya gidiyor.



Bu verilere göre TL, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti.

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