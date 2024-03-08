Dolar bugün ne kadar? (8 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Dolar ve euronun kademeli yükselişi yeni günde de devam etti.



Dolar/TL, yeni güne 31,95 ile başladı ve zirvedeki seyrini sürdürdü. Euro/TL ise 34,98 civarında alıcı buldu.

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 31,8289'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,9540 seviyesinden işlem görüyor.



Yurt içinde Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu izlenecek.



Yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ile üretici enflasyonu, Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de istihdam raporu verileri takip edilecek.