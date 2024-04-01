Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Nisan 2024 dolar kuru fiyatları)

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimleri ile yeni yerel yönetimlerini belirledi.
Yerel seçimler sonrası yurt içi piyasaların ilk tepkisi merakla bekleniyordu.
Seçim sonrası İlk işlem gününde dolar ve euroda düşüş kaydedildi
Geçen haftayı 32,40 civarında tamamlayan dolar/TL, bugün yüzde 1'in üzerinde düşüşle 32 seviyesinin altına indi.
Dolar/TL, 5 Mart'tan bu yana ilk kez 31,4989'u gördü. Euro/TL de yüzde 1,73 değer kaybıyla 34,50'nin altını test etti.
Goldman Sachs, yerel seçimlerin ardından Türkiye ekonomisi değerlendirdi. Banka, önümüzdeki dönemde Türk Lirası için olumlu bir performans beklendiği ifade edildi.
EKONOMİ YÖNETİMİNDEN KARARLILIK MESAJI
Ekonomi yönetimi ve iş dünyasından yerel seçimler sonrası peş peşe açıklamalar geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız." dedi.
İş dünyası ise seçim sonrası ekonomik programa odaklanılması gerektiği belirtti. Reel sektör temsilcilerinden yapılan açıklamalarda seçimsiz döneme ve enflasyonla mücadeleye vurgu yapıldı.
VİDEO: GÖZLER SEÇİM SONRASI EKONOMİ POLİTİKASINDA
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