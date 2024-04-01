Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Nisan 2024 dolar kuru fiyatları)

EKONOMİ YÖNETİMİNDEN KARARLILIK MESAJI



Ekonomi yönetimi ve iş dünyasından yerel seçimler sonrası peş peşe açıklamalar geldi.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız." dedi.



İş dünyası ise seçim sonrası ekonomik programa odaklanılması gerektiği belirtti. Reel sektör temsilcilerinden yapılan açıklamalarda seçimsiz döneme ve enflasyonla mücadeleye vurgu yapıldı.

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