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Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Nisan 2024 dolar kuru fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Nisan 2024 dolar kuru fiyatları)
Bakan Şimşek'ten sıkı para politikası mesajı

Bakan Şimşek'ten sıkı para politikası mesajı

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Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimleri ile yeni yerel yönetimlerini belirledi.

Yerel seçimler sonrası yurt içi piyasaların ilk tepkisi merakla bekleniyordu.

Seçim sonrası İlk işlem gününde dolar ve euroda düşüş kaydedildi

Geçen haftayı 32,40 civarında tamamlayan dolar/TL, bugün yüzde 1'in üzerinde düşüşle 32 seviyesinin altına indi.

/TL, 5 Mart'tan bu yana ilk kez 31,4989'u gördü. /TL de yüzde 1,73 değer kaybıyla 34,50'nin altını test etti.

Goldman Sachs, yerel seçimlerin ardından Türkiye ekonomisi değerlendirdi. Banka, önümüzdeki dönemde Türk Lirası için olumlu bir performans beklendiği ifade edildi.

Goldman'dan seçim sonrası ilk değerlendirme

Goldman'dan seçim sonrası ilk değerlendirme

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EKONOMİ YÖNETİMİNDEN KARARLILIK MESAJI

Ekonomi yönetimi ve iş dünyasından yerel seçimler sonrası peş peşe açıklamalar geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız." dedi.

İş dünyası ise seçim sonrası ekonomik programa odaklanılması gerektiği belirtti. Reel sektör temsilcilerinden yapılan açıklamalarda seçimsiz döneme ve enflasyonla mücadeleye vurgu yapıldı.

Merkez Bankası'ndan avans faiz oranlarıyla ilgili yeni karar

Merkez Bankası'ndan avans faiz oranlarıyla ilgili yeni karar

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VİDEO: GÖZLER SEÇİM SONRASI EKONOMİ POLİTİKASINDA

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