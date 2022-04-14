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Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Nisan 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler 14.04.2022 - 07:36

Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Nisan 2022 dolar - euro fiyatları)

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Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

kurları Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde yatay seyrediyor.

/TL, 14,59 seviyesinde işlem görüyor.

/TL 15,95'lerde seyrediyor.

Dolar endeksi 99,68'de yer alıyor. Euro/dolar paritesi ise 1,0909'dan alıcı buluyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) nisan ayı faiz kararını bugün açıklayacak.

Bankanın faizi yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor. Banka geçen yılın son 4 toplantısında faizi 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.

Başkan Şahap Kavcıoğlu, mart sonu gerçekleştirilen genel kurulda, Liralaşma stratejisi kapsamında politika gözden geçirme sürecinde olduklarını bu nedenle faizi sabit bıraktıklarını söylemişti.

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