Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Nisan 2022 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde yatay seyrediyor.

Dolar/TL, 14,59 seviyesinde işlem görüyor.



Euro/TL 15,95'lerde seyrediyor.

Dolar endeksi 99,68'de yer alıyor. Euro/dolar paritesi ise 1,0909'dan alıcı buluyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) nisan ayı faiz kararını bugün açıklayacak.



Bankanın faizi yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor. Banka geçen yılın son 4 toplantısında faizi 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.



Başkan Şahap Kavcıoğlu, mart sonu gerçekleştirilen genel kurulda, Liralaşma stratejisi kapsamında politika gözden geçirme sürecinde olduklarını bu nedenle faizi sabit bıraktıklarını söylemişti.