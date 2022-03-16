Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Mart 2022 dolar - euro fiyatları)

Dün 14,40 seviyelerine kadar gerileyen dolar, 16 Mart 2022 sabahında 14,70 lira bandında yer alıyor.



Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14,7007 lira, satış fiyatı 14,7172 lira seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 16,0740 lira alış fiyatı, 16,1864 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

GÖZLER FED'DE

Piyasalarda merakla beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) Toplantısı bu akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Fed'den bu yıl içerisinde dokuz defa faiz artırımı beklediklerini açıklarken, bu artışların mart ayında başlaması bekleniyor.