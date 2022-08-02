Dolar kuru bugün ne kadar? (2 Ağustos 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, yılın zirvesine yakın seyretmeye devam ediyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 17,95'in altında seyrediyor. Kur geçen hafta 17,9750 ile 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeyi görmüştü.



Euro/TL 18,43 seviyesinde hareket ediyor.



Uluslararası piyasalarda dolar, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımı hızını keseceği beklentisiyle yen karşısında iki ayın dip seviyesine geriledi. Dolar endeksi 105,2'ye kadar indi.



Yatırımcılar Fed'in enflasyonu düşürecek keskin faiz artırımlarından uzaklaşarak ekonomik büyümedeki yavaşlamaya odaklanacağını bekliyor.



GÖZLER YARIN ENFLASYONDA

İç piyasada bu hafta gözler yarın açıklanacak enflasyon rakamlaında olacak. Enflasyon haziran sonu itibariyle yıllık bazda yüzde 78,62 seviyesine yükselmişti.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI