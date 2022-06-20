Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

Geçtiğimiz haftayı 17,30-17,32 civarında tamamlayan dolar kuru haftaya 17,33 lira seviyesinde başladı.

Euro ise 18,26'da yer alıyor.

Euro/dolar paritesi ise 1,0526'dan alıcı buluyor.



Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba ve Perşembe günleri ABD Temsilciler Meclisi'ne yapacağı konuşmayı izleyecekler. Fed geçen hafta enflasyonla mücadelesinin "koşulsuz" olacağını belirtmişti. Fed'in kıdemli yetkililerinden Christopher Waller da Cumartesi günü, Temmuz ayında 75 baz puan daha faiz artırılmasını destekleyeceğini söyledi.

