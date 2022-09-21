Dolar kuru bugün ne kadar? (21 Eylül 2022 dolar - euro fiyatları)

Döviz piyasasında gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi.



Bankalararası piyasada dolar/TL kritik karar öncesinde 18,31 civarında seyrediyor. Euro/TL 18,25 seviyesinden işlem görüyor.

FED'DEN NE BEKLENİYOR?



Yatırımcılar, Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına yüzde 81 olasılık verirken 100 baz puan bir artırıma yüzde 19 ihtimal veriyor.

Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda Fed, üst üste 3'üncü toplantısında faizleri 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltmiş olacak.

DOLAR 20 YILIN ZİRVESİNE YAKIN



Uluslararası piyasalarda dolar, başlıca para birimleri karşısında 20 yılın zirvesine yakın işlem görüyor. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 110 seviyesinin üzerinde.

Faiz artırım beklentilerini yansıtan iki yıl vadeli ABD Hazine tahvil 2007'den beri en yüksek seviyeye tırmanırken 10 yıl vadeli tahvil getirileri de 2011'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Yüksek tahvil getirileri, Hazine tahvillerinin çekiciliğini artırdığı gibi, alım aracı olan doları da daha çekici kılıyor.