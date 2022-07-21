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Dolar kuru bugün ne kadar? (21 Temmuz 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 21 Temmuz 2022 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro alış-satış fiyatlarında son durum...

Haberler 21.07.2022 - 08:06 | Son Güncelleme : 21.07.2022 - 09:05

Dolar kuru bugün ne kadar? (21 Temmuz 2022 dolar - euro fiyatları)

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Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolar yüksek seyrini koruyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 17,60'ın üzerinde hareket ediyor. dün piyasaların kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 1,6920 ile yılın zirvesini gördü.

/TL 18'in hemen altında işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Ekonomistler faizin yüzde 14'te sabit kalmasını bekiyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını da yakından takip ediyor. Faiz artırımına gitmesi beklenen Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı kadar sıkılaşma adımları konusunda verilecek mesajlar da euro üzerinde etkili olacak.

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