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Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler 24.06.2022 - 08:23

Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

PİYASALAR

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Dün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 17,35-17,36 aralığında seyreden dolar/TL bugün de yatay seyrini koruyarak 17,36 seviyesinde yer alıyor. 

ise 18,30 TL'de yer alıyor. 

endeksi yüzde 0.07 düşüşle 104.33'e geriledi. Dolar endeksi, dün beklentilerin altında gelen euro bölgesi PMI verilerinin etkisiyle
düşen euroya karşı elde ettiği yüzde 0.19 kazanımı da geri vermiş oldu.

Euro, beklentilerin altında kalan Almanya ve Fransa PMI verileriyle dün yüzde 0.44 düştükten sonra bugün yüzde 0.11 artıya geçti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün ihracatçılarla bir araya gelecek. İstanbul'da yapılacak toplantıda son dönemde reeskont kredilerinde yapılan düzenlemelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünkü toplantısında faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez, böylelikle yılın 6. toplantısında da pas geçmiş oldu.

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