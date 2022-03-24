Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Mart 2022 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları hafta başından bu yana sakin seyrini sürdürüyor. Dolar/TL, 14,80'in; euro/TL ise 16,30'un üzerinde değerleniyor.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılacak yatırım toplantısı ve Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti takip edilecek.

Yurt dışında ise öncü PMI verileri, ABD dayanıklı mal siparişleri öne çıkıyor.



NATO Liderler Zirvesi ve AB Liderler Zirvesi de yakından takip edilecek gündem maddesi olacak. NATO Zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sırasında ikili temaslarda da bulunacak.