Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Merkez Bankası'nın faiz kararı ve likidite sterilizasyon adımlarının ardından döviz kurlarında yatay seyir sürdü.



Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 32,22 civarında işlem gördü. Euro/TL ise 34,84 seviyesinde alıcı buldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Programımızın ana hedefi dezenflasyondur. Açık veya örtülü bir kur hedefimiz bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Fatih Karahan da enflasyonda belirgin bir düşüş yaşacağını belirterek, "Dezenflasyonun eşiğindeyiz." dedi.

TCMB, dün politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak, yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.



"TÜRK PİYASALARI RÖNESANS EŞİĞİNDE"



Yabancı bankalardan Türkiye ekonomisine dair pozitif raporlar gelmeye devam ediyor. Citi, Türkiye'de piyasaların rönesans anının eşiğinde olduğunu belirtti. Bank of America ise rezervlerdeki artışa dikkat çekerek TL'de uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.



DÖVİZ KREDİ BÜYÜMESİNE SINIRLAMA



TCMB, piyasadaki likidite fazlası önlemek için bazı adımları hayata geçirdi. Buna göre yabancı para cinsinden kredi büyümesine aylık yüzde 2 sınırı getirildi. TL ve kur korumalı mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları da artırıldı.



REZERVLERDE ARALIKSIZ YÜKSELİŞ



Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta 139,1 milyar dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 4 milyar 346 milyon dolar artış gösterdi. Swap hariç net rezervler, yerel seçimden sonraki süreçte 51 milyar doları aşan iyileşme kaydetti.



TAHVİLE HACİMLİ GİRİŞ



Yabancı yatırımcıların Türk tahvillerine ilgisi devam ediyor. Yabancı, son 8 haftada 5,8 milyar dolarlık tahvil aldı. Bu rakam 11 yılın en güçlü girişine işaret etti. Geçen hafta net 1,34 milyar dolarlık tahvil alan yabancı yatırımcı, aynı haftada 233 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ GERİLEDİ



Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor.



ABD'de açıklanan güçlü ekonomik veriler, faizlerin beklenilenden daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerini destekledi.



Piyasalar, 2024'te yalnızca 35 baz puan indirim fiyatlıyorlar. Yılın başında toplam 150 baz puan faiz indirimi bekleniyordu.