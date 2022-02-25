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Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 25 Şubat 2022 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler - ntv.com.tr 25.02.2022 - 09:25

Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları)

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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Şubat 2022 güncel altın kuru fiyatları

Küresel piyasalarda Rusya'nın Ukrayna'daki askeri opreasyonu nedeniyle yaşanan şoktan en fazla etkilenen Türk Lirası bugün, daha sakin bir gün geçiriyor.

Dün gün ortasın 14,50'yi aşan dolar/TL, 14 liranın birkaç kuruş üzerinde günü tamamlamıştı. Bu sabah saatlerinde ise kur 14 liranın hemen üzerinde değerleniyor.

/TL ise 15,83 seviyelerinde işlem görüyor.

RUSYA-UKRAYNA GELİŞMELERİ İZLENİYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi ile ilgili gelişmeler yakından izlenirken yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD verileri takip edilecek. 

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