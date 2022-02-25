Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Şubat 2022 dolar - euro fiyatları)

Küresel piyasalarda Rusya'nın Ukrayna'daki askeri opreasyonu nedeniyle yaşanan şoktan en fazla etkilenen Türk Lirası bugün, daha sakin bir gün geçiriyor.

Dün gün ortasın 14,50'yi aşan dolar/TL, 14 liranın birkaç kuruş üzerinde günü tamamlamıştı. Bu sabah saatlerinde ise kur 14 liranın hemen üzerinde değerleniyor.

Euro/TL ise 15,83 seviyelerinde işlem görüyor.

RUSYA-UKRAYNA GELİŞMELERİ İZLENİYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi ile ilgili gelişmeler yakından izlenirken yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD verileri takip edilecek.



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