Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Şubat 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, küresel piyasalarda risk iştahının bir miktar toparlamasıyla 1,5 yılın zirvesinden geriledi. Gram altın da dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle yeniden 900 liranın altına indi.

RUSYA-UKRAYNA GELİŞMELERİ İZLENİYOR

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın askeri kabiliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu teknolojilere ve diğer öğelere erişimini engelleyecek bir dizi ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle beraber iki ayın zirvesine tırmanan gram altın, 920 liraya kadar tırmandıktan sonra dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle 867 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 1.499 liradan, Cumhuriyet altını da 6.170 liradan satılıyor.

Ons altın, haftaya Ukrayna'daki tansiyonu düşüren haberler sonrasında 1.893 dolar seviyesinde başlarken hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla küresel yatırımcılar güvenli liman varlıklara yönelirken altın da yüzde 1,5’ten fazla yükselişle 1.974 dolara kadar tırmanmıştı.



Rusya'daki savaş riskleri fiyatlandıktan sonra küresel risk iştahının toparlanmasıyla kazançlarının bir kısmını geri veren değerli metal, cuma günü sabah saatlerinde 1.916 dolar seviyesinde bulunuyor.

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