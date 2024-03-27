Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Batman mitinginde ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ekonomide yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduklarını belirterek, "Mehmet Şimşek'e konuda tam itimadım var. Yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz" dedi.

Merkez Bankası'nın faiz artışı ve öncesinde gerçekleştirdiği regülasyonlarla hem kredi hem de mevduat faizlerinde artışlar görüldü.

Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB net ve brüt rezervleri geçen hafta gerilemeyi sürdürdü. Net rezerv önemli bölümü faiz artışı öncesinde olmak üzere geçen hafta yaklaşık 4.5 milyar dolar düşüş gösterdi.



Hesaplamalara göre, TCMB toplam rezervleri geçen hafta yaklaşık 4.1 milyar dolar azalışla 123.8 milyar dolara geriledi.

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