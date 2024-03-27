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Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Piyasalar pazar günü yapılacak yerel seçimlere odaklandı. Yerel seçim haftasında sakin bir seyir izleniyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından düşüş yaşayan /TL, seçimlere yaklaşırken yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Güne 32,22 civarında başlayan Dolar/TL, saat 17.00 itibarıyla 32,27 alıcı buldu. Aynı dakikalarda /TL ise 35,09'dan alıcı buldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Batman mitinginde ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ekonomide yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduklarını belirterek, "Mehmet Şimşek'e konuda tam itimadım var. Yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz" dedi.

Merkez Bankası'nın faiz artışı ve öncesinde gerçekleştirdiği regülasyonlarla hem kredi hem de mevduat faizlerinde artışlar görüldü.

Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB net ve brüt rezervleri geçen hafta gerilemeyi sürdürdü. Net rezerv önemli bölümü faiz artışı öncesinde olmak üzere geçen hafta yaklaşık 4.5 milyar dolar düşüş gösterdi.

Hesaplamalara göre, TCMB toplam rezervleri geçen hafta yaklaşık 4.1 milyar dolar azalışla 123.8 milyar dolara geriledi.

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