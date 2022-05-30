Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Mayıs 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 16,32 seviyelerinde, euro/TL ise 17,58'den işlem görüyor.

Dolar endeksi, 101,4'le yatay seyirde yer alırken, Euro/dolar paritesi ise 1,0757'de seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda bu hafta ABD tarım dışı istihdam ve Euro Bölgesi enflasyon verileri yakından takip edilecek.

Euro Bölgesi’nde Nisan ayında yüzde 7.4 olan enflasyonun Mayıs ayında artışını sürdürerek yüzde 7.6 ile yeni rekor kırması bekleniyor.

Yurtiçinde ise 31 Mayıs’ta birinci çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Ekonomi 2021'in son çeyreğinde yüzde 9.1 büyümüştü.

Öte yandan TÜİK 3 Haziran Cuma günü mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE nisanda aylık yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 artmıştı.