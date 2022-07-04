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Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Temmuz 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler 04.07.2022 - 08:50

Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Temmuz 2022 dolar - euro fiyatları)

PİYASALAR

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

kuru sakin bi seyirle haftaya başladı. 

Dolar 16,74 seviyesinde işlem görüyor. ise 17,47 seviyesinde yer alıyor. 

İki hafta önce 17.5425 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, geçen hafta 16.03'e kadar geriledikten sonra yeniden Haziran'ın ilk haftasında işlem gördüğü 16.60'lı seviyelere yükseldi.

Dolar endeksi geçen ay ulaştığı 20 yılın zirvesi 105.790'ın hemen altında 105.100 seviyesinden işlem görüyor. 

Bugün piyasalarda haziran ayı enflasyon verileri takip edilecek.

ABD’de piyasalar bugün Bağımsızlık Günü nedeniyle işleme kapalı.
Bu hafta ABD'de çarşamba günü FED toplantı tutanakları, cuma günü ise istihdam raporu yakından takip edilecek.

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