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Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler 08.06.2022 - 07:53

Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

PİYASALAR 

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (8 Haziran 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (8 Haziran 2022 petrol fiyatları)

Dünya Bankası, küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası, küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü

kuru 16,87 'ye  kadar çıkmasının ardından saat 07:45 itibariyle 16,85 TL'den işlem görüyor. 

ise 18,04 TL'de yer alıyor. 

Küresel piyasalarda ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. 

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapacağı para politikası toplantısı öncesinde enflasyon görünümüne ilişkin veri ve haberler de  piyasaların odağındaki yerini koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısındaki faiz artışı beklentileri 50 baz puanının altına indi.

Avrupa'da ise gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü yapacağı para politikası toplantısına çevrilirken, bankanın bu toplantıda varlık alımlarını bu ay sonunda durduracağını duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin faiz artışı konusunda nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirsizlikler devam ederken, bankanın yıl sonuna kadar 130 baz puan faiz artırması bekleniyor.

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