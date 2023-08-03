Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları haziranda düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı ÜFE verilerini yayımladı.



Verilere göre, AB'de ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4, 2022'nin haziran ayına göre yüzde 2,4 azaldı.



Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda da yüzde 3,4 düştü.



Piyasa beklentileri Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,1 azalacağı yönündeydi. Böylece, Euro Bölgesi'nde ÜFE beklentilerden daha fazla geriledi.



AB ülkeleri arasında ÜFE, haziranda yıllık bazda en fazla yüzde 17,1 ile İrlanda'da, yüzde 12,4 ile Belçika'da ve yüzde 11,4 ile Bulgaristan'da geriledi. Yıllık ÜFE, Macaristan'da yüzde 29,5, Slovakya'da yüzde 18,2 ve Slovenya'da yüzde 7,4 arttı.



Aylık bazda ise ÜFE Macaristan'da yüzde 2,5, Bulgaristan ve Letonya'da yüzde 2,4, Belçika'da yüzde 2,2 azalırken, İrlanda'da yüzde 4, Hırvatistan'da yüzde 1,3 ve İsveç'te yüzde 1,2 yükseldi.

