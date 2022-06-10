FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Haziran 2022 toplantısı ne zaman? Faiz artırımı olacak mı?

Fed belirli tarihlerde düzenlenen toplantıların ardından faiz kararını açıklıyor. ABD Merkez Bankası'nın haziran ayında açıklayacağı faiz kararı için geri sayım başladı.

MAYISTA FAİZ KARARI NE OLDU?



Mayıs ayında Fed, politika faizini 50 baz puan artırdı. Banka, bununla beraber faiz aralığını yüzde 0,25-0,50 düzeyinden yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltmiş oldu.



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD Merkez Bankası (FED) haziran ayı toplantısı 14-15 Haziran'da yapılacak. Faiz kararının 15 Haziran saat 21.00'de açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Fed son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell son açıklamasında enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söylemişti. Bu kapsamda beklentiler artışın devam edeceği yönünde olsa da toplantıdan nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyor.

FED TOPLANTI TARİHLERİ 2022



2022 Haziran FED toplantı tarihi 14–15 Haziran



2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26–27 Temmuz



2022 Eylül FED toplantı tarihi 20–21 Eylül