Fed'in faiz kararı ne zaman açıklanacak? (Fed Temmuz 2022 toplantısı)

Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararına çevrildi.



ABD'de enflasyonun yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından piyasalar Fed'in temmuz toplantısına odaklandı.



Benzin ve gıda fiyatlarında çift haneleri bulan artışlar, ABD'de enflasyonun itici gücü olmaya devam ediyor.



FAİZDE NE KADAR ARTIŞ BEKLENİYOR?



Yatırımcılar Fed'den 75 baz puan faiz artırımı bekliyor. Vadeli kontratlar 75 baz puandan daha büyük bir faiz artırımına yüzde 10 olasılık verirken yatırımcılar ekonomik yavaşlamaya işaret eden göstergelerin Fed'in tutumunda bir fark yaratıp yaratmayacağını izleyecekler.



FAİZ ARTIŞINA MARTTA BAŞLADI



Fed, enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz artırımlarını mart ayında 25 baz puanla başlamıştı.



Mart ayından 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı alan banka, mayıs toplantısında da 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.



28 YILIN EN BÜYÜK FAİZ ARTIŞI



Fed, haziran toplantısında ise 1994'ten bu yana en güçlü faiz artışına giderek, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmişti.



Fed Başkanı Jerome Powell, geçen ay faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, yüksek enflasyona karşı bankanın temmuz toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğini ifade etti.​​​​​​​



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Temmuz ayı Fed faiz toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Fed'in faiz kararı yarın saat 21.00'de duyurulacak.

DOLAR GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Fed'in faiz artışları doların uluslararası piyasalarda güçlenmesine neden oluyor. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 107 ile temmuz ortasında gördüğü 20 yılın zirvesi 109,2 seviyesine yakın seyrediyor.

Dolar bir süredir ABD'de beklenen faiz artırımları ve küresel ekonominin yavaşlayacağı endişelerinden destek buluyor.