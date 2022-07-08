Haziranda en çok dolar kazandırdı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde haziranda en yüksek aylık reel getiri yüzde 2,95 ile dolarda gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.



Buna göre, haziranda en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,95 ile dolarda oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de dolar yatırımcısına yüzde 1,2 kazandırdı.



Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından euro yüzde 1,05 reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 0,08, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,25, BIST 100 endeksi yüzde 2,27 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 5,28 kayba yol açtı.

BİST VE MEVDUAT KAYBETTİRDİ



TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 2,8, külçe altın yüzde 1,65 ve DİBS yüzde 0,47 yatırımcısına reel getiri sağlarken, yatırımcısına BIST 100 endeksi yüzde 0,57 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 3,64 kaybettirdi.



BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,19 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,41 kayba neden oldu. Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,75, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,2 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



6 AYLIK GETİRİLER

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,22 ile yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.



Aynı dönemde mevduat faizinin (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,93 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu görüldü.



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,46 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yatırımcısına yüzde 17,21 kaybettirdi.



Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 17,25, BIST 100 endeksi yüzde 24,89, euro yüzde 27,36, mevduat faizi (brüt) yüzde 51,29 ve DİBS yüzde 52,28 yatırımcısında kayba yol açtı.



TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 10,4 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,21 yatırımcısına kazandırırken, euro yüzde 3,09, mevduat faizi (brüt) yüzde 35,02 ve DİBS yüzde 36,34 yatırımcısının kayba uğramasına neden oldu.



