IMF Başkanı Georgieva: Gelecek yıl küresel resesyon olabilir

Son gelen ekonomik verilerin ikinci çeyrekte Çin ve Rusya gibi büyük ekonomilerde yavaşlamaya, daralmaya işaret ettiğini belirten IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "Riskler yukarı gitti, resesyon olasılığını görmezden gelemeyiz. 2022 zor bir yıl oluyor, 2023 belki çok daha zorlu olacak. 2023 yılı için resesyon riskleri arttı" dedi.



Georgieva, IMF'in önümüzdeki günlerde 2022 yılı için daha önce yüzde 3,6 olarak açıklamış olduğu küresel ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize edeceğini de belirtti.



Bu, IMF'in 2022 büyüme tahminin de yaptığı üçüncü revizyon olacak.

IMF'in 2022 ve 2023 için küresel GSYH büyüme tahminlerini temmuz ayının son haftasında revize etmesi bekleniyor.



Küresel ekonomi 2021 yılında yüzde 6,1 büyümüştü.