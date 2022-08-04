Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,93 puan artarak 54,01'e çıktı. Endeks, haziranda 53,08 düzeyinde bulunuyordu.



Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 3,43 puan artışla 80,36'dan 83,79'a ulaştı.



Türk lirasının değeri, temmuzda 2022'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 6,56 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 7,15 puan arttı.



REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?



Reel Efektif Döviz Kuru, Türk Lirası'nın satın alma gücünde olan değişimleri daha gerçekçi olarak ortaya koyan bir veridir.



Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. Reel efektif kurdaki düşüş yabancı mallar cinsinden fiyatın düşüşüne işaret ediyor.