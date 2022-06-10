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SON DAKİKA HABERİ: Bakan Nebati: Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek

SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanının genişletileceğini ifade etti.

Haberler - NTV Haber 10.06.2022 - 17:22

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Nebati: Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek

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Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir.

Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkânı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır.

Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek."

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