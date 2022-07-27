SON DAKİKA HABERİ: Kur korumalı mevduata dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı

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Kur korumalı mevduatta şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı.

Sirketler, 30 Haziran tarihli bilançolarında yer alan dövizi yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil ederse vergi avantajı kullanacak.



Bu işlemden kaynaklanan faiz, kar payı ve kur kazancı için vergi ödemeyecek.

Kurumların 31 Mart tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını yıl sonuna kadar TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında TL'ye çevirmeleri ve bu suretle elde edilen TL varlığı en az 3 ay vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulması yönünde kurumlar vergisi kanuna geçici bir madde eklenmişti.



Ayrıca Cumhurbaşkanı'na istisnayı 30 Haziran veya 30 Eylül tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatma yetkisi tanınmıştı.