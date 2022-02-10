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SON DAKİKA HABERİ: Bakan Nebati finansman paketini ve önlemleri cumartesi açıklayacak

SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, fiyat artışlarına karşı önlemler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren paketi cumartesi günü açıklayacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 12:54 | Son Güncelleme : 10.02.2022 - 13:09

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Nebati finansman paketini ve önlemleri cumartesi açıklayacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra'da yabancı yatırımcılarla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra'da yabancı yatırımcılarla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı , son dönemde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek amaçlı bazı önlemlerin kamuoyuyla paylaşılacağı bir program düzenleyecek.

Nebati, cumartesi günü gerçekleştirilecek programda, bu önlemlerin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı selektif bir finansman destek paketini açıklayacak.

Toplantıda, "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde, yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması amacıyla atılacak adımlar da kamuoyuna duyurulacak.

Başta emtia fiyatlarındaki artışlarla son dönemde küresel bir sorun haline gelen enflasyon karşısında kapsamlı bir yol haritasını açıklamaya hazırlanan Bakan Nebati, alınacak önlemlere ek olarak tüm paydaşların katkısı ve desteğiyle üretici ve tüketici fiyatlarındaki artışların önüne geçmeye yönelik birçok önlem paketine ilişkin bilgi verecek.

İŞ DÜNYASINDAN ÜST DÜZEY İSİMLER KATILACAK

Yoğun katılımla gerçekleştirilmesi planlanan programda, iş dünyasından üst düzey yöneticilerin, STK'lerin, piyasadaki çatı kuruluşların temsilcilerinin ve kamu ile özel bankaların genel müdürlerinin hazır bulunmaları bekleniyor.

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