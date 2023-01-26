TCMB 2023 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında konuştu.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu 2023-I" sunumunda öne çıkan başlıklar şöyle:

"Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergeler, enflasyondaki belirgin yavaşlamayi teyit ediyor.

Aylık enflasyon oranları, kademeli bir sekilde tarihsel ortalamalara yaklaşıyor.



2023 yılı ilk yarısında mevduatta liralaşma hedefimiz yüzde 60.



Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi, yüzde 22,3 olarak korudu.



2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8,8 olarak sabit tutuldu.

Kalıcı fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrarı gözetmeyi sürdüreceğiz.



Liralaşma stratejisini daha da güçlendirerek kararlılıkla uygulayacağız.



Kredi büyüme hızı fiyat istikrarını destekleyici yönde hedef enflasyon patikasıyla uyumlu olacak.

TÜRKİYE, DİJİTAL PARAYI KULLANAN İLK ÜLKELERDEN OLACAK



Dijital Türk Lirası'nın ilk pilot uygulamasını yılın ilk çeyreğinin sonu gibi denemeyi düşünüyoruz. İlk dijital parayı kullanan ülkelerin başında oluruz."

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Başkan Şahap Kavcıoğlu, hesaplamalara seçim öncesi yaşanabilecek parasal genişlemeyi de dahil ettiklerini bildirdi.

ŞİRKETLERE TL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ



Kavcıoğlu, yurtdışından döviz getirene sağlanacak destek uygulamasını da değerlendirdi.



"Bu yurtdışına hizmet veren tüm sektörlerin paralarının daha hızlı şekilde Türkiye"ye gelmesi için bir teşvik" dedi.



Kavcığlu, talebin sektörlerden geldiğini söyledi.

DÖVİZDEN KKM'YE GEÇİŞE FAİZ AYARI



Öte yandan Merkez Bankası'nın taraf olduğu kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırı kaldırıldı.



Kavcıoğlu, bu düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.



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"ENERJİ İTHALATI BORCU ÖDENDİ"

Kavcıoğlu, enerjide ithalat borcunun ertelendiği iddialarına da "2022'de enerji ithalatının parasını ödedik, borcumuz yok" yanıtını verdi.



Merkez Bankası Başkanı, faiz indirilip indirilmeyeceği konusunda, "Kararlarımızı gelişmelere göre vereceğiz" ifadesini kullandı.