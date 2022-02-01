ntv.com.tr

TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz yetkisi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türk Lirasına dönüşüm hesaplarında Merkez Bankasına faiz yetkisi verildi. Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki bankalardaki döviz hesapları da istemeleri halinde TL'ye dönüştürülebilecek.

Haberler - NTV 01.02.2022 - 07:19

TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz yetkisi

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi. 

Uygulama, "TL'ye dönüşüm hesaplarında politika faizinin altında bir faiz oranı belirlenemez" hükmüyle başlamıştı.

Altın hesaplarında da Merkez Bankası'nın, faiz oranını belirlemeye yetkili olduğu belirtildi. 

Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki bankalardaki döviz hesapları da istemeleri halinde TL'ye dönüştürülebilecek. 

Dolar, Euro, sterlin hesabını TL'ye çeviren yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, destek uygulamasından yararlanacak

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...