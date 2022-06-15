TÜSİAD Başkanı Turan: Geleneksel politikalara dönülmeli

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD'ın yüksek istişare konseyi bugün İstanbul'da gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan başkan Orhan Turan, izlenen ekonomi politikalarıyla gelirlerin eridiğini belirterek, "rekabetçi kur ve cari fazla politikaları günümüze uyumlu değil ve istenilen sonucu vermiyor" dedi. Turan, enflasyonla mücadele için geleneksel politikalara dönüş çağrısı yaptı.

TÜSİAD yüksek istişare konseyi başkanı Tuncay Özilhan ise, enflasyondaki artış hızının daha önce görülmeyen düzeyde olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin özellikle gıda fiyatlarındaki artışı önlemek için yeni bir tarım politikası oluşturması gerektiğini vurguladı.