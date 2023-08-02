Dünya Bankası, Nijer operasyonları için ödemeleri durdurdu

Nijer’de 27 Temmuz’da gerçekleştirilen askeri darbenin ardından Dünya Bankası da harekete geçti.

Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Dünya Bankası, yaşanabilir bir gezegende yoksulluktan arınmış bir dünya oluşturmak için barış, istikrar ve hukukun üstünlüğünün temel olduğuna inanıyor. Nijer'de demokratik olarak seçilmiş hükümeti devirme çabalarından endişe duyuyoruz. Buna cevaben, Dünya Bankası ihtiyatla devam edecek olan özel sektör ortaklıkları dışındaki tüm operasyonlar için ödemeleri bir sonraki duyuruya kadar durdurmuştur" denildi.

Nijer’deki durumun yakından izlemeye devam edeceği aktarılan açıklamada, "Nijer halkı için yaşam kalitesini ve fırsatları iyileştirme tutkusuyla hareket ediyoruz." denildi.



NİJERYA NİJER’E ELEKTRİK İHRACATINI KESTİ



Nijer'in elektrik şirketi Nigelec'ten bir yetkilinin yaptığı açıklamada, Nijerya’nın dünden bu yana Nijer’e elektrik ihracatını durduğunu aktarmış, "Dünden beri Nijerya, Nijer'e elektrik taşıyan yüksek voltaj hattının bağlantısını kesti." demişti.

Nigelec'e göre Nijer, elektrik ihtiyacının yüzde 70'ini Nijerya'daki Mainstream şirketinden karşılıyor.