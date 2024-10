Dünya Bankası ülkelerin iş ve yatırım ortamı raporunu yayımladı

Raporda, B-READY'nin Dünya Bankası Grubu'nun dünya çapındaki iş ve yatırım ortamını değerlendirmeye yönelik yeni bir veri toplama ve analiz projesi olduğu aktarıldı.



B-READY'nin bankanın daha önce yayımladığı İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) raporunun yerini aldığı belirtilen raporda, yeni raporda kullanılan verilerin ve yöntemlerin İş Yapma Kolaylığı raporuna kıyasla daha özenli ve daha şeffaf olduğu vurgulandı.



Raporda, B-READY'nin ilkinin sadece 50 ekonomiyi kapsadığı, bunun, Eylül 2025'te yayımlanması planlanan ikinci raporda 100'den fazla ve 2026'da yayımlanması beklenen üçüncü raporda yaklaşık 180 ekonomiyi kapsayacak şekilde genişletileceği belirtildi.



Bir işletmeyi açma, işletme veya genişletme ve kapatma süreci olmak üzere firmanın yaşam döngüsü ve pazara katılımına ilişkin 10 konuya odaklanıldığı belirtilen raporda işe giriş, iş yeri, kamu hizmetleri, iş gücü, finansal hizmetler, uluslararası ticaret, vergilendirme, uyuşmazlık çözümü, pazar rekabeti ve işletme iflasının bu konular arasında yer aldığı aktarıldı. Raporda, her konu için 3 ana ölçünün dikkate alındığı, bunların "Düzenleyici Çerçeve", "Kamu Hizmetleri" ve "Operasyonel Verimlilik" olduğu kaydedildi.



MACARİSTAN, ESTONYA VE SİNGAPUR İLK SIRADA YER ALDI



B-READY'nin ilk raporunda, "Düzenleyici Çerçeve" kategorisinde Macaristan, "Kamu Hizmetleri" kategorisinde Estonya ve "Operasyonel Verimlilik" kategorisinde Singapur ilk sırada yer aldı.



Raporda, ekonomilerin gerçek ilerlemeyi güvence altına almak için gereken kamu hizmetlerini sağlamaktan ziyade ulusal iş ortamını iyileştirmek için düzenlemeler yürürlüğe koymada daha iyi performans gösterdiği aktarıldı.



Ayrıca raporda, uygulama boşluklarının işletmelerin, çalışanların ve toplumun bir bütün olarak sağlıklı bir iş ortamının tüm faydalarından yararlanmasını engellediği belirtildi.



İkinci aşamada değerlendirilecek ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin ise 2025'te "B-READY"e katılması bekleniyor.



İŞ YAPMA KOLAYLIĞI RAPORU'NUN YAYIMI 2021'DE DURDURULMUŞTU



Dünya Bankası'nın en önemli raporlarından biri olarak görülen İş Yapma Kolaylığı Raporu, ilk olarak 133 ekonomiyi kapsayacak şekilde 2003 yılında yayımlanmıştı.



Dünya Bankası'nın her yıl yayımladığı İş Yapma Kolaylığı Raporu, son olarak 190 ülkeyi iş ortamı düzenlemeleri açısından değerlendiriyordu.



Raporda ülkeler, düzenleyici ve yasal ortamlarına, iş kurma kolaylığına, finansmana, altyapıya ve diğer iş ortamı önlemlerine göre sıralanıyordu.



Dünya Bankası, 16 Eylül 2021'de veri düzensizliklerine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda üst düzey banka yetkililerinin Çin'in sıralamasını etkileyen verileri değiştirmek için personele baskı yaptığının belirlenmesi üzerine, İş Yapma Kolaylığı Raporu'nun yayımlanmasına devam edilmeyeceğini açıklamıştı.



Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Raporu'nun yayımını durdurma kararı uluslararası ekonomi camiasında büyük yankı uyandırmış ve uluslararası kuruluşların raporlarının güvenirliğini gündeme getirmişti.