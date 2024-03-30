Dünyada altı yılda 56 nükleer reaktör devreye alınacak

Dünya Nükleer Birliği (WNA) verilerinden derlenen bilgilere göre, halihazırda dünyada 30'un üzerinde ülkede yaklaşık 440 nükleer reaktör bulunuyor. Söz konusu reaktörler küresel elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyor.



İlk ticari nükleer santrallerin faaliyete geçtiği 1950'lerden bu yana ise toplam 214 reaktör devre dışı bırakıldı.



Bu yıl Hindistan, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 3 reaktörün elektrik şebekesine bağlantısı yapılırken, Mısır, Çin ve Rusya'da 3 reaktörün inşasına başlandı. Yıl başından bu yana ise Rusya'da 1 reaktör kapatıldı.



Nükleer enerji, çevre dostu bir teknoloji olarak kabul edilmesi ve elektrik üretim kapasitesi bakımından diğer enerji kaynaklarını geride bırakması sebebiyle tercih edilmeye devam ediyor.

11 REAKTÖR 2027 YILINDA ELEKTRİK ÜRETİMİNE BAŞLAYACAK



Toplam 12 ülkede 56 nükleer reaktörün yapımı sürüyor. Bunların arasında, 4 üniteden oluşan Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali de yer alıyor.



Bu yıl Türkiye'nin de bir ünitesinin aralarında bulunduğu toplam 12 reaktörün inşasının tamamlanması planlanırken, gelecek yıl 8, 2026'da ise 10 reaktör devreye alınacak. Dünyada yapımı devam eden nükleer reaktörlerden 11'i 2027'de, 7'si 2028'de ve 3'ü 2029'da elektrik üretimine başlayacak.



Halihazırda inşası devam eden 5 reaktörün ise 2030'da elektrik şebekesine bağlantısı yapılacak.



Dünyada 2024-2030 yılları arasında işletmeye alınacak 56 reaktörün toplam kurulu gücü 62 bin 300 megavat olarak hesaplanıyor.



TÜRKİYE, İNŞA HALİNDEKİ REAKTÖR KAPASİTESİ BAKIMINDAN DÜNYADA 3'ÜNCÜ



Türkiye, inşa halindeki nükleer reaktörlerin kapasite sıralamasında dünyada 3'üncü olarak yer alıyor. Kapasite büyüklüğüne bakıldığında Çin, 30 bin 943 megavat ile ilk sırada bulunuyor.



Hindistan, yapım aşamasında olan 5 bin 900 megavatlık kapasite ile 2'nci sırada yer alırken, onu 4 bin 800'er megavat ile Türkiye ve Mısır izliyor.



Rusya, toplam 4 bin 10 megavatlık 4 reaktör inşa ediyor. İngiltere, 3 bin 440 megavat ile dünya sıralamasında ilk beşte yer alıyor.