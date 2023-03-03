EBRD: Deprem sonrası yeniden inşanın maliyeti 100 milyar doları bulabilir

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde ailesini ve sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, bölgede çok hızlı hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bloomberg HT yayınına katılan Tuerkner, işsizlik oranları ve gelir eşitsizliği yüksek olduğu için deprem bölgesinin kendileri için de önemli olduğunun altını çizerek, "Bölgede tekrar altyapıyı kurmak için belediyelerle ortak çalışacağız. Çalışmak için önceliğimiz deprem bölgesi olacak. Orada işleri yeniden hayata geçirebilmek için yardımcı olacağız, mentor desteği vereceğiz. 2 milyar dolar portföy o bölgeye aktarılmış durumda" ifadelerini kullandı.



"DEPREMİN BÜYÜMEYE AŞAĞI YÖNLÜ ETKİSİ YÜZDE 1 OLUR"



Deprem konusuna yeniden dönmek istediğini dile getiren Tuerkner, deprem zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki yıkımın maliyetini Dünya Bankası 34 milyar dolar olarak açıkladı. Fakat buraları yeniden inşa etmek çok daha maliyetli olacaktır. Yeniden inşanın 100 milyar dolara kadar yükselebileceği söyleniyor" diye konuştu.



Bunun büyüme üzerinde aşağı yönlü bir etkisi olacağını ancak depremin yılın başında olması, inşaatın hızlanacak olmasıyla büyümeye bir katkı yapacağını bu nedenle depremin büyümeye aşağı yönlü etkisi yüzde 1 civarında olabileceğini söyleyen Tuerkner, "Doğrudan yabancı yatırımlarda da Türkiye'de bir düşüş vardı.

Makroekonomik süreçte oynaklık var ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye'nin notunu düşürdüğünü gördük. Bütün bunlar yabancı yatırımcı için teşvik edici değil, ama bir taraftan da Türkiye'de uzun yıllardır bulunan yabancı yatırımcılar Türkiye ile ilgili çok mutlular. Bence uzun vadeli trend Türkiye için pozitif.



Türkiye'nin daha fazla yatırım çekmesi için stabiliteye ihtiyacı var ve makroekonomik ortamda da sakinliğe ihtiyacı var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.