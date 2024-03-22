ECB Başkanı Lagarde: Enflasyon düşmeye devam edecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun düşmeye devam edeceğini ve ekonominin büyümeye başlayacağını açıkladı.



Lagarde, Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği liderlerine hitaben yaptığı konuşmada, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik direnç için daha yüksek verimliliğe gerek olduğunu ve bunun için de daha yüksek yatırımın gerektiğini belirtti.



"FAİZ İNDİRİMİ OLASILIĞI ARTIYOR"



Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaşması nedeniyle ECB'nin ilk faiz indirimine yaz tatilinden önce gitme olasılığının arttığını söyledi.



ECB Yönetim Konseyi Üyesi de olan Nagel, Euro Bölgesi'nde enflasyonun ECB'nin yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğini, bankanın muhtemelen haziranda faiz oranlarını düşüreceğini ifade etti.



Nagel, "Yaz tatilinden önce ilk faiz indirimini görme olasılığımız artıyor." dedi.



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Bu arada, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 2,6'ya geriledi. 20 ülkeli bölgede çekirdek enflasyon ocakta yüzde 3,3 iken şubatta yüzde 3,1'e düştü.



ECB, enflasyonda yüzde 2'yi hedefliyor.



Hollanda, Slovakya, İspanya, İrlanda ve Yunanistan merkez bankası başkanları, faiz indirimi için Haziran ayını işaret etmişti.



ECB, Temmuz 2022'den bu yana art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı. Eylül 2023'teki toplantısında mevduat faizini yüzde 4'e yükselten Banka, ekim, aralık ve ocak toplantılarında değişikliğe gitmedi.



Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını belirlemek için 11 Nisan ve 6 Haziran'da toplanacak.