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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 9 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Mayıs altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 9 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

fiyatları dar aralıkta seyrederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin ipucu vermesi beklenen ekonomik veriler yakından takip ediliyor.

Ons altın güne yüzde 0,42 yükselişle 2.318 dolar civarında başladı.

Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.

Gram altın, 2.404 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın, 3.930 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

Dolar endeksi ise 105,5 civarında yatay seyretti.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bugün faiz kararını açıklaması bekleniyor. Piyasalar BoE'nin haziranda faiz indirimine gideceğini öngörüyor.

İsveç Merkez Bankası (Riksbank) ise dün faiz indirimine giderek Avrupa ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasındaki farklılaşmayı ortaya koydu.

Yatırımcılar, Fed'in para politikasına ilişkin ipuçları için son aylarda yukarı yönlü hareket eden enflasyon verisinin ardından, gelecek hafta çarşamba günü açıklanacak ABD nisan tüketici enflasyonu verisini yakından izleyecekler.

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