ECB Başkanı Lagarde'dan faiz mesajı

ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz oranlarına ilişkin mesaj verdi.



Lagarde, ECB'nin faiz oranlarını tarihi yüksek seviyelerde yeterince uzun süre tutması durumunda enflasyonun yüzde 2'lik hedefe gerileyebileceğini açıkladı.



Lagarde, Financial Times'ın düzenlediği bir organizasyonda yaptığı konuşmada, "Eğer yeterince uzun süre korunursa, ki bu uzun süre önemsiz değil, inanıyoruz ki faiz oranları bizi orta vadeli %2 hedefine ulaştırabilecek seviyede." dedi.



ECB, geçen ayki son toplantıda mevduat faizini yüzde 4'te sabit bıraktı.



ECB, enflasyonun 2024'ün çoğunda yaklaşık yüzde 3 seviyesinde seyretmesini ve 2025'te hedeflenen yüzde 2 seviyesine düşmesini bekliyor.



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