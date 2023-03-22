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Ekonomistler faizin sabit kalmasını bekliyor

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, Merkez Bankası'nın yarınki toplantısında politika faizini sabit tutmasını bekliyor.

Ekonomistler faizin sabit kalmasını bekliyor

AA Finans'ın, 23 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet 'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Ekonomistlerden 8'i mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 14'ü politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 9'dan yüzde 8,50'ye düşürülmüştü.

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